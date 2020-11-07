Минобороны Азербайджана о последней ситуации на фронте

БАКУ /Trend/ - В течение дня 6 ноября и в ночь на 7 ноября подразделения вооруженных сил Армении подвергли обстрелу из различных стрелковых оружий, пушек и минометов позиции подразделений Азербайджанской Армии и наши населенные пункты на различных направлениях фронта, сообщает Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Боевые операции с различной интенсивностью продолжались в основном на Агдеринском, Агдамском и Ходжавендском направлениях фронта. Противник, неся потери в живой силе и военной технике на различных участках фронта, вынужден был отступить.

Среди личного состава противника имеются убитые и раненые в результате артиллерийского обстрела боевых позиций на оборонительном участке 5-го горнострелкового полка вооруженных сил Армении на Агдеринском направлении фронта. Несколько единиц автомобильной техники и минометных установок противника выведены из строя.

В результате операции, проведенной подразделениями Азербайджанской Армии, есть потери среди личного состава подразделений 1-го батальона 6-го горнострелкового полка противника. Также выведены из строя пушки 3-й батареи артиллерийского дивизиона Д-30 ВС Армении.

В настоящее время боевые операции продолжаются на всех направлениях фронта.

(Редактор: Наталья Кочнева)