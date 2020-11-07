Возбуждено уголовное дело по факту обстрела Почетного консульства Азербайджана в Харькове - МИД

БАКУ /Trend/ - Около 02:30 часов ночи 7 ноября из огнестрельного оружия было обстреляно здание Почетного консульства Азербайджана в Харькове. Шесть выстрелов были произведены по входной двери и окнам здания. На тот момент в здании никого не было, поэтому сотрудники Консульства не пострадали. Камеры видеонаблюдения Почетного консульства зафиксировали двух человек.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

По факту нападения на здание Консульства полиция Харькова возбудила уголовное дело.

Учитывая, что в последнее время радикальные армянские силы постоянно угрожают диппредставительствам Азербайджана за рубежом, это нападение на Почетное консульство Азербайджана в Харькове должно рассматриваться именно в контексте этих угроз.

«МИД Азербайджана решительно осуждает нападения на азербайджанских дипломатов за рубежом и на членов местной азербайджанской общины радикальных армянских сил, несущие угрожающий характер и представляющие опасность для жизни. Соответствующие структуры Азербайджана будут взаимодействовать с местными правоохранительными структурами в зарубежных странах, чтобы лица, ответственные за подобные преступления, совершаемые против граждан Азербайджана и членов местной азербайджанской общины за рубежом, ответили перед законом».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)