МИД Украины прокомментировал обстрел консульства Азербайджана в Харькове

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко предоставила комментарий касательно обстрела помещения Почетного консульства Азербайджанской Республики в Харькове, пишет УНН со ссылкой на сообщение МИД, передает Trend.

“Решительно осуждаем совершенный неизвестными лицами обстрел помещения Почетного консульства Азербайджанской Республики в г. Харьков. Правоохранительные органы уже начали необходимые следственные действия. Виновные должны быть найдены и привлечены к ответственности”, — указано в сообщении украинского внешнеполитического ведомства.