Президент Ильхам Алиев: Мы вернулись в Шушу! Мы одержали эту историческую победу на поле боя

БАКУ/ Trend/ - Шуша, двадцать восемь с половиной лет находившаяся под оккупацией, освобождена! Шуша теперь свободна! Мы вернулись в Шушу! Мы одержали эту историческую победу на поле боя. 8 ноября 2020 года навечно войдет в историю Азербайджана. Эта история будет жить вечно. Это день нашей славной Победы! Мы одержали эту победу на поле боя, а не за столом переговоров. Я неоднократно говорил, что вопреки всем заявлениям данный конфликт – армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт – имеет и военный путь решения, и сегодня мы доказываем это на поле боя. Продолжавшиеся на протяжении почти 30 лет бессмысленные переговоры не приблизили нас ни к какому результату. Наши исконные исторические земли около 30 лет оставались под оккупацией. В процессе переговоров армянская сторона просто хотела выиграть время, просто укрепить статус-кво, сделать его вечным. За эти годы Азербайджан неоднократно получал из различных силовых центров сигналы, которые призывали нас смириться с ситуацией. Однако мы, проявив решимость, смелость и политическую волю, не пошли ни на какое соглашение, не отвечающее интересам азербайджанского народа.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своем обращении к народу.

«Я неоднократно заявлял со всех международных трибун, что восстановление наших земель, территориальной целостности является нашей основной задачей, и мы исполняем ее. Переговоры не дали никакого результата. Просто обманывали нас, просто наблюдалось желание заморозить вопрос. Мы одержали эту Победу на поле боя, одержали Победу ценой наших шехидов. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов! Да упокоит Аллах души всех наших шехидов, погибших как в первой, так и во второй Карабахской войне, которую мы называем Отечественной войной, желаю терпения и выдержки их близким. Желаю исцеления нашим раненым соотечественникам. Мы освобождаем наши земли от оккупации ценой жизни, крови нашего народа, солдат, офицеров. Гоним и будем гнать оккупантов с наших земель», - сказал глава государства.