Поздравляем с освобождением от оккупации колыбели азербайджанской культуры - города Шуша! - посольство Турции

БАКУ /Trend/ - Поздравляем азербайджанский народ с освобождением от оккупации колыбели азербайджанской культуры - города Шуша! Живи счастливо, АЗЕРБАЙДЖАН!

Как сообщает в воскресенье Trend, об этом сказали в посольстве Турции в Азербайджане.

(Текст: Турал Гараджаев)