Институт истории науки Академии наук Азербайджана о притязаниях армян на албанские храмы

БАКУ /Trend/ - Албанские церкви в Азербайджане являются частью культурного наследия азербайджанского народа.

Об этом сказал Trend заведующий отделом теоретических и методологических проблем истории науки Института истории науки Национальной академии наук Азербайджана (НАНА) Байрам Гулиев.

По его словам, в разные периоды истории армяне пытались присвоить и это наследие азербайджанского народа. Массовая же арменизация албанских церквей на территории Азербайджана началась после переселения армян в соответствии с пунктом 15 Туркменчайского договора от 1828 года в западную часть Азербайджана, в том числе нагорную область Карабаха.

Гулиев отмечает, в частности, что азербайджанские ученые, проводившие исследования в Кельбаджаре в 80-х годах ХХ века, стали свидетелями того, что изображения верблюдов и верблюжьих караванов на стенах Гянджасарского монастыря стираются армянами и на их месте рисуются какие-то знаки. И таких фактов сотни.

По его словам, есть десятки особенностей, в том числе и архитектурные, которые доказывают, что албанские храмы являются частью азербайджанского культурного наследия.

"Хотел бы отметить одну из них. В Азербайджане есть албанский монастырский комплекс "Семь церквей" (Yeddi kilsə). Число семь - священное для азербайджанских тюрков. В качестве другого примера можно привести алтарь в виде подковы в храме Мохраниса в Ходжавенде. Азербайджанцы занимались коневодством с древних времен, и самые древние в мире лошадиные кости были найдены на территории Азербайджана - в Аликомектепе. Это означает, что форма алтаря в виде подковы в этом албанском храме неслучайна", - сказал Гулиев.

Он добавил, что армяне арменизируют или же просто разрушают не только древние храмы, но и другие исторические памятники Азербайджана: "К примеру, в Азыхской пещере на территории Азербайджана армянами были проведены незаконные раскопки и найденный там артефакт был продан одному из лондонских музеев".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)