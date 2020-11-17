Пашинян осуществляет репрессии в отношении своих соперников - политолог

БАКУ /Trend/ - После трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября, Пашинян прибегает ко всем средствам, чтобы остаться у власти.

Об этом во вторник сказал Trend политолог Джейхун Ахмедли.

Ахмедли отметил, что премьер-министр Армении, используя имеющиеся у него административно-политические рычаги, в полном смысле слова осуществляет репрессию против своих соперников: «Лидер партии «Процветающая Армения», являющаяся основной оппозиционной партией, представленной в парламенте, находится в заключении. Также арестован и ряд руководящих лиц партии «Дашнакцютюн», отличающейся националистическим характером. Пашинян сразу же подвергает давлению политиков, критикующих его. Ситуация дошла до того, что в лагере, в котором представлен Пашинян, появились противостоящие ему силы. Так, после последнего обращения Пашиняна, в отставку ушли 5 депутатов, представленных в его блоке. Кроме того, в отставку был отправлен министр иностранных дел Зограб Мнацаканян за то, что он отверг заявление Пашиняна в связи с Шушой. Подал в отставку и заместитель Пашиняна. Очевидно то, что Пашинян, во чтобы то ни стало, намерен сохранить кресло, и ради этого предпринимает любые репрессивные шаги. Это говорит о том, что в ближайшее время в Армении неизбежно серьезное гражданское противостояние. В странах, где душат свободу слова и печати, где арестовываются оппозиционные политические лидеры обычно возникает глубокая поляризация, что в конечном итоге приводит к гражданской войне».

Политолог отметил, вызывает сожаление тот момент, что ряд международных организаций, называющих себя организациями по защите прав человека, предпочитают молчать: «Такие международные организации как "Human Rights Watch", "Amnesty İnternational", отличающиеся предвзятой позицией к Азербайджану, все еще не выразили отношение к событиям, происходящим в Армении. Видимо эти организации считают, что кадр Сороса может допускать любые нарушения прав человека, чтобы остаться у власти. Еще раз стало ясно, что понятие «права человека» - средство, используемое супердержавами для обеспечения геополитических интересов».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)