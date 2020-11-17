Президент Ильхам Алиев об армии Кочаряна-Саркисяна: Прицепили себе на грудь фальшивые ордена «за героизм», выбросите эти железяки

БАКУ/Trend/ - Прицепили себе на грудь фальшивые ордена «за героизм», выбросите эти железяки, мы нанесли вам поражение.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы, в том числе в города Физули и Джебраил 16 ноября.

«Мы разгромили армию Армении и, в то же время, преподали урок преступникам, которые на протяжении долгих лет руководили этой страной. За последние два года Пашинян уничтожил свою страну, а теперь он просто думает, как спасти свою жизнь от гнева армянского народа?! Мы уничтожили армию Кочаряна-Саркисяна. Они разрушили наши земли. На этот раз они от страха даже не сунули и носа на территорию Нагорного Карабаха. Так где же ваш героизм? Прицепили себе на грудь фальшивые ордена «за героизм», выбросите эти железяки, мы нанесли вам поражение. Пашинян – никто. Кочарян и Саркисян, палачи азербайджанского народа, палачи Ходжалы, мы нанесли вам поражение, уничтожили вашу армию. Если бы акт о капитуляции не был бы подписан Арменией, они сами знают, чем бы эта война завершилась. Вот в чем заключается наша сила, наше единство. Железный кулак разбил вам головы, и впредь больше никто не смеет разговаривать с нами на языке ультиматумов. В том числе опозорившийся Пашинян, он выдвинул нам 7 условий, мы ответили ему с лихвой. Ну и где теперь эти условия? У меня было одно условие, убирайся вон, уходи, и это условие было выполнено. За счет силы, единства, за счет наших отважных сынов, шехидов. Здесь, в освобожденном от оккупации городе Физули, я вновь хочу сказать, да упокоит Аллах души всех наших шехидов, желаю их близким терпения, выражаю их родителям благодарность, что вырастили таких отважных сыновей для нашего государства, народа. Память о них будет вечно жить в наших сердцах. Да дарует Аллах исцеления всем нашим раненым военнослужащим, уверен, что в скором времени они вернутся к нормальной жизни, они всегда будут находиться в центре внимания», - сказал глава государства.