Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденных от оккупации Физулинском и Джебраильском районах, в том числе в городах Физули и Джебраил

БАКУ /Trend/ - 16 ноября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева побывали в освобожденных от оккупации Физулинском и Джебраильском районах, в том числе в городах Физули и Джебраил.

Об этом передает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.