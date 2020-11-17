Президент Ильхам Алиев: Весь мир должен знать, что такое армянский вандализм, и мы покажем это всему миру

БАКУ/Trend/ - Физули освобожден от захватчиков. В городе Физули поднят флаг Азербайджана. Мы вернулись в Физули. Однако сердце болит, когда видишь вдоль дороги разрушенные села, город Физули в разрушенном состоянии. Во что превратили дикари наш город?! Разрушили, разрушили дома, всю инфраструктуру, нет ни одного уцелевшего здания.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в освобожденные от оккупации Физулинский и Джебраильский районы, в том числе в города Физули и Джебраил 16 ноября.

«Весь мир должен знать, что такое армянский вандализм, и мы покажем это всему миру. Не только Физули, но и Агдам, другие города, в каком они состоянии. Словно через эти земли прошло дикое племя. Все разрушило, разграбило, пыталось уничтожить наше культурное, историческое, религиозное наследие, но не добилось поставленной цели. Мы должны были прийти, вернуться. Пришли и вернулись. Изгнали врага с наших земель, подняли государственный флаг Азербайджана. Отныне на этих землях будем жить мы, равно как жили веками, как жил наш народ», - сказал глава государства.