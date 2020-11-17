Франция открыто демонстрирует проармянскую политику - политолог

БАКУ /Trend/ - В период войны, начавшейся 27 сентября в результате продолжающихся военных провокаций Армении, Франция начала открыто демонстрировать свою проармянскую политику.

Об этом во вторник сказала Trend политолог Шабнам Гасанова.

Она отметила, что президент Франции Макрон прилагал серьезные усилия для приостановления военных операций, формирования международного общественного мнения против Азербайджана и применения мер давления. Военная разведка Франции постоянно передавала армянской стороне разведданные. По некоторым сведениям, Франция даже пообещала на самом высоком уровне правительству Армении, что не позволит Азербайджану получить преимущество в конфликте: "По последним данным, мэрия Парижа в ближайшие дни готовится признать так называемую "НКР". Несомненно, процесс санкционируется французским правительством. Мэр Парижа Анн Идальго находится под полным контролем армянского лобби, имеет тесные связи с армянами Франции, и один из ее заместителей тоже армянин. О близости Идалго к армянам были конкретные факты и ранее. Она присутствовала на открытии армянской церкви во Франции и делилась твитами о так называемом "геноциде армян", выступала с инициативами и организовывала марафоны в поддержку сепаратистского режима Нагорного Карабаха. При этом любовь Идалго к армянам уже стала объектом насмешек".

По словам депутата, учитывая, что партия "Вперед, Франция", основанная и возглавляемая Макроном, широко представлена ​​в Парижском совете, становится ясно, что все эти процессы проистекают из очередного обязательства Макрона перед армянами: "Считаю, что этот вопрос следует расценивать как часть проармянской политики, проводимой Францией в последнее время, в том числе во время военных действий после 27 сентября. Признание мэрией Парижа так называемой "НКР" тоже никакого результата не принесет. Французские дипломаты продолжают работу в европейских столицах в пользу Армении, Франция предпринимает активные шаги по формированию негативного имиджа Азербайджана в различных европейских кругах. Однако полагаю, что было бы логичнее, если бы Франция оглянулась на собственное историческое прошлое, потому что эта страна совершила акты геноцида против различных народов и виновна в гибели миллионов людей".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)