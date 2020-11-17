Стремление мэрии Парижа признать нечто несуществующее - неудавшийся политический романтизм - депутат

БАКУ /Trend/ - Стремление мэрии Парижа признать несуществующий, самопровозглашенный режим, именуемый "нагорно-карабахской республикой", - не что иное, как запоздалый и неудавшийся политический романтизм.

Об этом во вторник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Хикмет Бабаоглу.

Он сообщил, что похоже, кому-то нужен новый авторитарный популизм, и в данном случае этим занимается мэр французской столицы Анн Идальго.

"На самом деле, мэрию подталкивают к таким незаконным шагам именно армянское лобби и проармянские настроения во Франции. Мы знаем, что Парижский совет состоит из 163 человек, которые выбирают мэра и почти 40 его заместителей. В настоящее время в Совете широко представлена ​​партия "Вперед, Франция", основанная и возглавляемая президентом Франции Макроном."

Таким образом, у нас есть все основания полагать, что этот вопрос является инициативой не только мэрии Парижа, но и некоторых французских официальных лиц, которые с 27 сентября озвучивают провокационные заявления по поводу праведного дела Азербайджана, которое основывается на международное право. Кроме того, мэр Анн Идальго поддерживает тесные связи с французскими армянами. Одним из её заместителей является Ануш Торанян - дочь Ары Тораняна, главы организации французских армян CCAF. Этот факт сам по себе ясно объясняет, что стоит за незаконным шагом, на который хочет пойти мэрия Парижа.

Но и это еще не все. В 2015-2018 годах мэр Парижа Анн Идальго четыре раза встречалась с президентом Армении Сержем Саргсяном. Анн Идальго приняла участие в открытии парижского филиала Центра креативных технологий "ТУМО" в Армении и оказала ему полную поддержку. У ТУМО также был офис в Ханкенди. Все это произошло благодаря постоянным усилиям армянского лобби. Именно поэтому мэрия Парижа сейчас совершает такие спекулятивные действия. Однако интересы мэрии такого большого города, как Париж, или интересы французского народа, не могут и не должны быть заложниками группы армян. Те, кто поддерживает эту инициативу, обречены на отступление", - добавил Хикмет Бабаоглу.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)