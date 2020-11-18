БАКУ /Trend/ - Стало известно местонахождение взятого в заложники со стороны Армении азербайджанца Дильгама Аскерова. Об этом сообщил Trend сын Дильгама Аскерова Кюрдоглу Аскеров.

Он отметил, что армяне сначала перевезли заложника в Горисский район Армении, а оттуда в Ширак.

"Как сообщили мне вчера сотрудники Международного комитета Красного Креста, армяне похитили моего отца Дильгама Аскерова из Шушинской крепости и увезли его в Горис. Пробыв там некоторое время, 13 ноября его увезли в Ширак. По официальной информации, мой отец в настоящее время содержится в тюрьме "Артик" в Шираке", - сказал он.

По словам Аскерова, сотрудники МККК навестили Дильгама Аскерова в Шираке. "Они проинформировали меня сразу после встречи. По информации, все нормально, мой отец находится под постоянным вниманием сотрудников МККК", - сказал он.

(Автор: Самир Али)