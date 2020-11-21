С освобождением Агдама в историю побед Азербайджана вписан еще один день - депутат

БАКУ /Trend/ - В историю побед современного независимого Азербайджана вписан еще один день – 20 ноября 2020 года, когда положен конец 27-летней оккупации Агдама.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлис Вугар Искендеров.

Депутат отметил, что Армения не удовольствовавшись оккупацией Агдама в 1993 году, продолжила с помощью своих покровителей в начале 90-х гг. захватническую политику и оккупировала Нагорный Карабах: «Армянские вооруженные силы оккупировали еще 7 районов Азербайджана, одним из которых стал Агдамский район".

Вугар Искендеров сказал, что с самого начала конфликта Агдам был одни из населенных пунктов, больше всего подвергшимся последствиям войны: «В ходе боев против ВС Армении в Агдамском районе погибли около 6 тысяч наших соотечественников, среди них 16 Национальных героев Азербайджана. В результате агрессии Армении было оккупировано 1150 кв. километров территорий района, полностью были уничтожены 122 села, 24 446 жилых зданий, 48 промышленных и строительных предприятий, 160 школ, 65 центров здравоохранения, 373 центра культуры, 1 театр, 3 мечети и 2 музея. Большая часть населения района, более 200 тысяч человек, стала беженцами и вынужденными переселенцами».

Депутат напомнил, что под контролем Азербайджана находились только 10 сел района, большая часть которого 27 лет находилась под армянской оккупацией, однако благодаря усилиям общенационального лидера Гейдара Алиева полная оккупация района допущена не была. Тогда на территориях подконтрольных Азербайджану началось восстановление инфраструктуры, восстанавливалась связь с районом агдамцев, которые были вынуждены поселиться в других регионах страны. Забота о выходцах из Агдама была продолжена Президентом Ильхамом Алиевым и в последние 17 лет. До этого административный центр района временно находился в посёлке Гузанлы».

Искендеров подчеркнул, что теперь Агдам освобожден от оккупации: «Сокрушительные удары, нанесенные победоносной азербайджанской армией ВС Армении за 44 дня Отечественной войны под руководством Верховного главнокомандующего, привели к капитуляции Армении. Совместное заявление, подписанное президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении, положило конец 30-летней оккупации азербайджанских земель. Самое важное, что Агдам, Кяльбаджар и Лачын возвращаются Азербайджану без единого выстрела, без единого шехида. Шаги доблестной азербайджанской армии сегодня раздаются в освобожденном Агдаме, и развевается трехцветный азербайджанский флаг».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)