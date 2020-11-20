В Азербайджане учреждается звание "Герой Отечественной войны"
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане учреждается звание "Герой Отечественной войны", сообщает в пятницу Trend.
Этот вопрос включен в повестку сегодняшнего пленарного заседания Милли Меджлиса (парламент).
(Текст: Кямаля Сеидова)
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