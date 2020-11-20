Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ с освобождением Агдама от оккупации

БАКУ /Trend/ - Дорогие агдамцы, вы уже больше не переселенцы.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал сегодня в обращении к народу.

"Я искренне поздравляю вас с освобождением от оккупации Агдамского района", - сказал глава государства.