Парламент Азербайджана утвердил Положение о звании "Герой Отечественной войны"

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана обсуждался вопрос об учреждении звания "Герой Отечественной войны", сообщает в пятницу Trend.

В связи с этим было утверждено Положение о звании "Герой Отечественной войны".

Согласно Положению, звание "Герой Отечественной войны" - самая высокая степень отличия Азербайджана. Особый отличительный знак звания "Герой Отечественной войны" - медаль Азербайджана "Герой Отечественной войны". Изображение медали "Герой Отечественной войны" определяется в соответствии с законом. Медаль носится на левой стороне груди и располагается выше других орденов и медалей.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)