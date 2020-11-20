Командующий войсками МЧС Азербайджана встретился в Шуше с начальником департамента МЧС России

БАКУ /Trend/ - Командующий Войсками гражданской обороны министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Ильхам Абдуллаев 20 ноября 2020 года в городе Шуша встретился с руководителем Департамента международной деятельности министерства по чрезвычайным ситуациям России Владимиром Соловьевым.

Как сообщили в пятницу Trend в МЧС Азербайджана, на встрече обсуждались вопросы гуманитарного благополучия Нагорно-Карабахского региона Азербайджана, в том числе восстановление электроснабжения, газоснабжения и линий связи.

Стороны договорились поддерживать регулярные контакты для продолжения сотрудничества.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)