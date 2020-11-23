В системе юстиции усилены превентивные меры в связи с коронавирусом - минюст Азербайджана

БАКУ /Trend/ - В системе юстиции усилены превентивные меры для предотвращения распространения коронавируса, сказал министр юстиции Фикрет Мамедов, передает в понедельник Trend.

По его словам, для обеспечения в период пандемии доступа к системе юстиции расширены возможности веб-сайта и страниц министерства в социальных сетях, на сайте созданы новые разделы для связи с гражданами и СМИ, повышена функциональность приложения "Мобильный нотариат", обеспечена выдача в удаленном режиме ряда видов документов.

Мамедов отметил, что в формате видеосвязи за последний период был осуществлен прием около 250 жителей районов страны, в том числе в период Отечественной войны - жителей прифронтовых районов.

По словам министра, также разработан и запущен специальный программный модуль для ведения судебных процессов в видеоформате, а для обеспечения рассмотрения уголовных дел в данном формате в законодательство, по инициативе главы государства, внесены важные изменения.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев)