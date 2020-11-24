Парламент Азербайджана утвердил во втором чтении Положение о звании "Герой Отечественной войны"

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана во втором чтении обсуждался вопрос об учреждении звания "Герой Отечественной войны", сообщает во вторник Trend.

В связи с этим было утверждено Положение о звании "Герой Отечественной войны".

Согласно Положению, звание "Герой Отечественной войны" - самая высокая степень отличия Азербайджана. Особый отличительный знак звания "Герой Отечественной войны" - медаль "Герой Отечественной войны". Изображение этой медали определяется в соответствии с законом. Она носится на левой стороне груди и располагается выше других орденов и медалей.

После обсуждений Положение было вынесено на голосование и принято во втором чтении.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)