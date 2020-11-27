Омбудсмен Турции подготовил спецотчет о военных преступлениях Армении против Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Институт Омбудсмена Турции подготовил специальный отчет о военных преступлениях Армении против Азербайджана, сообщает в пятницу Trend.

Документ под названием «Отчет о нарушении прав человека армянскими вооруженными силами в ходе армяно-азербайджанской войны» содержит факты военной агрессии, осуществленной Арменией с 27 сентября по 10 ноября 2020 года против мирного населения, населенных пунктов и гражданской инфраструктуры Азербайджана, а также о жертвах и разрушениях в результате нанесенных армянскими ВС ракетных и артиллерийских ударов.

В презентации к отчету, написанной Омбудсменом Турции Шарафом Малкочем, напоминается о миссии международных организаций во главе с ООН, учрежденных для защиты прав человека, и подчеркивается, что захватническая Армения на глазах у всего мира осуществила оккупационную политику против Азербайджана, более того, непрерывно совершала провокации, выдвигая претензии на новые территории.