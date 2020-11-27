Политические партии Турции осудили резолюцию сената Франции по Нагорному Карабаху
БАКУ /Trend/ - Руководители групп депутатов правящей партии Справедливости и развития, Народно-республиканской партии, партии Национального движения и партии İYİ, представленных в Великом национальном собрании Турции, выступили с совместным заявлением, в котором осудили резолюцию сената Франции касательно Нагорного Карабаха.
Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.
(Редактор: Наталья Кочнева)
Лента новостей
Азербайджанские ремесленники и дизайнеры могут принять участие во Всемирной ярмарке Selvedge (ВИДЕО)
Нармин Байрамова и Алина Гезалова прошли в финал 36-го чемпионата Европы по художественной гимнастике в Киеве
Председатель комитета огласил первичный ущерб экономике Азербайджана из-за армянской оккупации Нагорного Карабаха
Азербайджан и Узбекистан обсудили возможности привлечения инвесторов на освобожденные от оккупации территории Азербайджана
Французский колорит в азербайджанских фильмах – яд змеи, Мусье Жордан, Гасан бек и Агасалим Чылдаг (ВИДЕО)
Посол Мексики о возможностях сотрудничества с Азербайджаном в реставрации и сохранении культурного наследия
Разрушение армянскими вандалами Русской Православной церкви было осознанным и целенаправленным - Олег Кузнецов
Осложнения COVID-19 очень трудно поддаются лечению даже в хорошо оборудованных больницах - минздрав Азербайджана
Открытие ученых Туркменистана внесёт уникальный вклад в систему здравоохранения глобального масштаба
Армяне осквернили мусульманские религиозные памятники, разрушили азербайджанские кладбища – обращение академика Наили Велиханлы в международные организации
Микаил Джаббаров предложил катарским компаниям реализовывать совместные проекты в Азербайджане (ФОТО)
Анар Керимов призвал международные организации решительно осудить вандализм Армении в отношении исламского наследия
Телеканал France-24 показал репортаж об освобожденном от армянской оккупации Физулинском районе Азербайджана (ВИДЕО)