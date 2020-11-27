Политические партии Турции осудили резолюцию сената Франции по Нагорному Карабаху

БАКУ /Trend/ - Руководители групп депутатов правящей партии Справедливости и развития, Народно-республиканской партии, партии Национального движения и партии İYİ, представленных в Великом национальном собрании Турции, выступили с совместным заявлением, в котором осудили резолюцию сената Франции касательно Нагорного Карабаха.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

(Редактор: Наталья Кочнева)