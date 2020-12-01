Трехцветный флаг развевается на всех азербайджанских землях - Гусейн Алтыналан

БАКУ /Trend/ - Посольство Турции в Азербайджане поздравило Азербайджан с освобождением Лачина, сообщает во вторник Trend.

"Трехцветный флаг развевается на всех азербайджанских землях. Карабах - это Азербайджан!" - сказал пресс-секретарь посольства Гусейн Алтыналан.

Напомним, что согласно трехстороннему заявлению, подписанному президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении, подразделения азербайджанской армии 1 декабря вошли в Лачинский район.

Как сообщалось ранее сегодня, в освобожденном от оккупации Лачинском районе поднят азербайджанский флаг.

(Текст: Кямаля Сеидова)