БАКУ /Trend/ - Определен статус ордена "Зефер" Азербайджана.

Как сообщает во вторник Trend, статус утвержден законом Азербайджана № 204-VIQD от 26 ноября 2020 года.

Орденом "Зефер" награждаются командиры воинских частей ВС Азербайджана и вышестоящий руководящий состав, которые во время обеспечения территориальной целостности и безопасности Азербайджана профессионально руководили боевыми действиями по освобождению от оккупации важной или стратегической территории, населенного пункта, района или города, а также другие лица за особые заслуги в области обеспечения территориальной целостности.

Эти лица награждаются в соответствии с пунктом 23 статьи 109 Конституции Азербайджана.

Орден "Зефер" Азербайджана носится на левой стороне груди и при наличии других орденов и медалей Азербайджана прикрепляется перед ними, но после ордена "Гейдар Алиев".

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)