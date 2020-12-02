Оглашена повестка спецсессии Генассамблеи ООН по COVID-19, которая состоится по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Оглашена повестка специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по COVID-19, которая состоится по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Как сообщили в среду Trend в представительстве ООН в Азербайджане, в ходе 31-й внеочередной сессии Генассамблеи ООН под председательством президента Генассамблеи ООН Волкана Бозкыра, которая состоится 3-4 декабря, мировые лидеры, официальные лица и эксперты ООН обсудят ключевые аспекты пандемии COVID-19, распределение вакцин и социально-экономические вопросы.

Президент Генассамблеи ООН Волкана Бозкыр сказал: "COVID-19 - это глобальный кризис в области здравоохранения. Это также экономический и гуманитарный кризис, кризис развития и кризис в области прав человека. Это обнажило структурное неравенство и непропорционально сильно сказалось на наиболее уязвимых членах нашего общества. Специальная сессия предоставляет нам историческую возможность собраться вместе, чтобы победить COVID-19. Мир ожидает от ООН лидерства. Я верю, что Генеральная Ассамблея проложит путь и положит конец страданиям людей, которым мы служим".

Двухдневная специальная сессия будет включать общие дискуссии третьего декабря и интерактивные диалоги с экспертами, агентствами ООН и ведущими учеными четвертого декабря.

В первый день сессии выступят Председатель Генеральной Ассамблеи ООН, Генеральный секретарь ООН, президенты Экономического и Социального Совета и Совета Безопасности, Председатель Движения неприсоединения, далее будут выслушаны обращения мировых лидеров об опыте пандемии и потребностях в связи с COVID-19.

Во второй день сессии состоится трехпанельная дискуссия, в ходе которой Гендиректор ВОЗ выступит с презентацией, а также будут обсуждены вопросы здравоохранения и гуманитарных мер, разработки вакцин и социально-экономического восстановления.

Отметим, что с инициативой проведения в Генассамблее ООН специального заседания по пандемии COVID-19 выступил действующий председатель Движения неприсоединения Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)