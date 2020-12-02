Минобороны Азербайджана выразило соболезнование иранской стороне (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра обороны Азербайджана генерал-лейтенант Керим Велиев второго декабря посетил посольство Ирана в Азербайджане.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на минобороны, заместитель министра обороны расписался в книге соболезнований в посольстве, открытой в связи с убийством руководителя Организации исследований и инноваций при Министерстве обороны и поддержки Вооруженных сил Ирана Мохсена Фахризаде.

От имени министерства обороны Азербайджанской Республики он адресовал слова соболезнования начальнику Генерального штаба Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-лейтенанту Мохаммаду Хосейну Багери, Министру обороны и поддержки Вооруженных сил Исламской Республики Иран генерал-майору Амиру Хатеми.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)