Президент Ильхам Алиев: За последние два года Армения целенаправленно разрушила переговорный процесс

БАКУ/Trend/ - За последние два года Армения целенаправленно разрушила переговорный процесс.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев выступая на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященной борьбе с пандемией COVID-19.

«Премьер-министр Армении положил конец переговорам рядом провокационных заявлений, таких как «Карабах – это Армения». Министр обороны Армении призвал к «новой войне за новые территории».

В июле текущего года Армения совершила военную провокацию на государственной границе, чтобы создать новый источник напряженности в регионе, оккупировать новые территории и нанести ущерб стратегическим энергетическим инфраструктурным проектам Азербайджана.

Затем, в августе диверсионная группа Армении попыталась пересечь линию соприкосновения.

Во время своего выступления в рамках общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября я предупредил, что Армения готовится к новой войне», - отметил глава государства.