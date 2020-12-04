Президент Ильхам Алиев выступил на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств

БАКУ/Trend/ - 3 декабря в Нью-Йорке состоялась специальная сессия Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященная борьбе с пандемией COVID-19.

Как сообщает Trend, на сессии выступил Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Выступление Президента Ильхама Алиева

-Уважаемый господин председатель.

Уважаемый господин Генеральный секретарь.

Уважаемые главы государств и правительств.

Выражаю признательность Генеральному секретарю ООН господину Антониу Гутерришу и Председателю Генеральной Ассамблеи ООН господину Волкану Бозкыру за усилия по организации специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, посвященной борьбе с пандемией COVID-19.

Также благодарю все государства-члены, поддержавшие инициативу по организации специальной сессии.

Есть очень большая потребность в совместных усилиях международной общественности в борьбе с пандемией COVID-19, являющейся сегодня самой большой угрозой для мира.

Азербайджан, демонстрирующий ответственность на национальном и международном уровнях, в качестве председателя Движения неприсоединения выступил инициатором проведения 4 мая 2020 года Саммита Контактной группы Движения неприсоединения, посвященного борьбе с коронавирусом. В рамках Саммита я предложил провести специальную сессию Генеральной Ассамблеи ООН на уровне глав государств и правительств, посвященную борьбе с коронавирусом. Все 120 членов Движения неприсоединения поддержали это предложение. Это еще раз подчеркнуло их приверженность «Бандунгским принципам», ценностям Движения, мультилатерализму и международной солидарности. В целом эту инициативу поддержали более 150 стран-членов ООН.

Азербайджан своевременно принял необходимые меры с целью предотвращения распространения вируса. Нами были предприняты адекватные шаги в соответствии с ситуацией, сложившейся в связи с COVID-19.

Сегодня инфицированные коронавирусом по стране проходят лечение в 46 государственных больницах. Когда началась пандемия, у нас было 6 функциональных лабораторий. В настоящее время число действующих лабораторий превышает 40.

С целью предотвращения негативного влияния пандемии правительство представило пакет социально-экономической помощи и финансовой поддержки в размере 2,5 миллиарда долларов США. Меры социальной помощи охватывают 5 миллионов человек, что составляет половину населения страны. Борьба с коронавирусом финансировалась только за счет внутренних источников, без какой-либо внешней финансовой поддержки.

В настоящее время мир столкнулся с очередной волной пандемии.

С начала пандемии Азербайджан тесно контактирует со Всемирной организацией здравоохранения. Мы признательны организации за ценные рекомендации в первые дни пандемии и направление своих экспертов в нашу страну. Всемирная организация здравоохранения назвала Азербайджан образцовой страной в борьбе с пандемией. Мы дважды внесли добровольный финансовый вклад во Всемирную организацию здравоохранения на общую сумму 10 миллионов долларов США. Кроме того, на сегодняшний день Азербайджан оказал гуманитарную и финансовую помощь более чем 30 странам.

Господин председатель, Азербайджан поддержал инициативу Генерального секретаря ООН о глобальном прекращении огня во время пандемии. Однако этот призыв не был услышан Арменией, которая более 30 лет удерживала под оккупацией азербайджанские земли и игнорировала резолюции Совета Безопасности ООН, требующие вывода войск со всех наших оккупированных территорий.

За последние два года Армения целенаправленно разрушила переговорный процесс. Премьер-министр Армении положил конец переговорам рядом провокационных заявлений, таких как «Карабах – это Армения». Министр обороны Армении призвал к «новой войне за новые территории».

В июле текущего года Армения совершила военную провокацию на государственной границе, чтобы создать новый источник напряженности в регионе, оккупировать новые территории и нанести ущерб стратегическим энергетическим инфраструктурным проектам Азербайджана.

Затем, в августе диверсионная группа Армении попыталась пересечь линию соприкосновения.

Во время своего выступления в рамках общих дебатов Генеральной Ассамблеи ООН 24 сентября я предупредил, что Армения готовится к новой войне.

27 сентября Армения начала крупномасштабную военную провокацию против Азербайджана. Тертер и другие города Азербайджана, расположенные вблизи зоны боевых действий, в течение 44 дней подвергались тяжелому артиллерийскому обстрелу вооруженных сил Армении. Армения использовала баллистические ракеты против Гянджи, Барды, Мингячевира, Габалы, Сиязани и других городов, расположенных вдали от зоны боевых действий. Армения использовала тяжелую артиллерию, баллистические ракеты, белый фосфор и кассетные боеприпасы для того, чтобы вызвать большое количество жертв среди азербайджанского мирного населения и изгнать их. В результате были убиты 94 мирных жителя, в том числе 11 детей, более 400 человек получили ранения.

Азербайджанская армия дала достойный ответ на это, начала успешную контрнаступательную операцию, защищая граждан и территорию страны, и освободила значительную часть оккупированных территорий. Победа, завоеванная в ходе военных действий, вынудила оккупанта сдаться. В результате подписания 10 ноября трехстороннего Заявления президентами Азербайджана и России и премьер-министром Армении были освобождены и другие оккупированные территории Азербайджана.

С тех пор, около месяца соблюдается прекращение огня. Посредством Совместного мониторингового центра по наблюдению за прекращением огня Турция и Россия играют важную роль в обеспечении прекращения огня.

Таким образом, армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт разрешен военно-политическим путем. Из-за игнорирования международного права выполнение резолюций Совета Безопасности ООН путем применения силы было неизбежным. В результате государство-агрессор было вынуждено заключить мир.

Это был не единственный пример деструктивного подхода Армении. Армения выступила против инициативы Генеральной Ассамблеи ООН о проведении специальной сессии, посвященной борьбе с пандемией COVID-19. До последней минуты Армения пыталась помешать процессу подготовки к специальной сессии. Единственной причиной протеста Армении против этой инициативы было выдвижение ее со стороны Азербайджана.

Верю, что специальная сессия внесет свой вклад в глобальную борьбу с пандемией и еще больше сплотит нас вокруг общих целей. Спасибо.