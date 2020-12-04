Азербайджан понес меньше потерь, чем Армения, за счет точно проведенной операции - депутат

БАКУ /Trend/ - Тот факт, что Азербайджан понес меньше потерь, чем Армения, является результатом точно проведенной операции.

Об этом в пятницу сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Айдын Мирзазаде.

По его словам, если взять в целом, операция, проведенная Азербайджаном во время Отечественной войны, рассматривается как образцовый пример в военном деле. В ходе боевых действий сопротивление противника было сломлено за счет технических возможностей и авиадуаров.

"Личный состав защищался в максимальной мере. Часть военнослужащих стали шехидами, подорвавшись на минах. Хотя армянская сторона обнародовала свои потери порядка в 3000 человек убитыми, высока вероятность, что этот показатель выше, поскольку Армения все еще ежедневно публикует новые списки погибших", - добавил Мирзазаде.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)