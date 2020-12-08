Продолжается подготовка к первому параду Победы независимого Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Баку продолжается подготовка к военному параду, посвященному победе в Отечественной войне, который состоится 10 декабря, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

На площади Азадлыг сооружены специальные конструкции, благоустраивается территория, а на площади Азнефть размещены специальные табло с изображениями Государственного флага Азербайджана. В военном параде примут участие свыше 3000 военнослужащих, будут продемонстрированы до 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятые на вооружение современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, а также военные корабли и катера. На параде также будет представлена часть военных трофеев, захваченных у армянских ВС, разгромленных Азербайджанской армией в ходе Отечественной войны.

Азербайджан официально представит мировой общественности свою самую большую победу, достигнутую в современный период, сказал, комментируя Trend подготовку к параду, военный эксперт Адалят Вердиев.

Он отметил, что этот военный парад - важный политический месседж: "Мы действительно переживаем исторические дни как свидетели этих событий. Демонстрация успехов, достигнутых Вооруженными силами Азербайджана на поле боя, трофеев, броневой и легкой техники, артиллерийских установок и пушек покажут, какой большой удар был нанесен армянским вооруженным силам».

Вердиев отметил, что на военном параде на площадь будет вынесено Знамя Победы Азербайджана. Как один из важных элементов на параде могут быть продемонстрированы дроны-камикадзе, другие виды БПЛА, чье применение сыграло исключительную роль в достижении победы: «По сценарию парад будет, конечно, напоминать прежние военные парады, но по значимости он будет совершенно другим. Это будет Парад Победы. И он очень важен для каждого из нас, потому что посвящен восстановлению территориальной целостности страны в рамках международно признанных границ. В параде ожидается участие также группы ветеранов первой Карабахской войны. В этом грандиозном мероприятии примет участие и Президент братской Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также возможно участие турецких военнослужащих».

Отметим, что в ответ на очередную провокацию армянских ВС Азербайджанская армия с 27 сентября начала контрнаступательную операцию.

В ходе 44-дневных боев от оккупации были освобождены Джабраильский, Физулинский, Зангиланский, Губадлинский районы и город Шуша.

10 ноября 2020 года президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении подписали трехстороннее заявление о прекращении огня и всех военных действий в зоне конфликта.

В соответствии с положениями заявления до 1 декабря 2020 года Азербайджану были переданы оккупированные Арменией Агдамский, Кельбаджарский и Лачинский районы.

Решительность и воля, экономическая мощь, строительство современной армии, единство народа и власти явились важными факторами, обеспечившими историческую победу страны. Азербайджанский народ написал еще одну славную героическую летопись, доказав всему миру, что является народом-победителем.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Натаван Эфендиева)