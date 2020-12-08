Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана выполняют полеты в преддверии военного парада

БАКУ / Trend/ - Боевые самолеты и вертолеты ВВС Азербайджана, которые примут участие в военном параде, посвященном победе в Отечественной войне, выполняют подготовительные полеты, сообщает во вторник Trend со ссылкой на министерство обороны.

Отметим, что в Баку продолжаются подготовительные тренировки к военному параду, посвященному победе в Отечественной войне, который состоится 10 декабря.

В военном параде, который состоится на площади Азадлыг, примут участие свыше 3000 военнослужащих, будут продемонстрированы до 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятые на вооружение современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, а также военные корабли и катера. На параде также будет представлена часть военных трофеев, захваченных у армянских ВС, разгромленных Азербайджанской армией в ходе Отечественной войны.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)