Минобороны Турции распространило публикацию в соцсети в связи с Парадом Победы в Баку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Минобороны Турции распространило публикацию в соцсети Twitter в связи с Парадом Победы в Баку, сообщает в четверг Trend.

«Поздравляем азербайджанских братьев, успешно осуществивших операцию по восстановлению территориальной целостности Родины и одержавших большую победу в Карабахе. Приветствуем с гордостью солдат наших героических армий, которые примут участие в военном параде в Баку. Да упокоит Аллах души 2 783 шехидов», - говорится в публикации.

(Текст: Кямаля Сеидова)