Председатель парламента Турции поздравил азербайджанский народ

БАКУ /Trend/ - Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп поздравил азербайджанский народ с днем Победы, сообщает в четверг Trend.

"Поздравляю Азербайджан с большой Победой и с днем Победы. Да упокоит Аллах души 2 783 героев, ставших шехидами за прекращение оккупации Азербайджана и за то, чтобы в Карабахе развевался азербайджанский флаг", - отметил Шентоп.

Отметим, что 10 декабря на площади Азадлыг в Баку прошел парад, посвященный Победе в Отечественной войне.

На параде присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева, Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган и его супруга Эмине Эрдоган.

В параде участвовали более 3000 человек личного состава, демонстрировалось до 150 единиц военной техники, в том числе недавно принятая на вооружение ВС Азербайджана современная военная техника, ракетные и артиллерийские установки, системы противовоздушной обороны, а также военные корабли и катера. На параде также была показана часть военных трофеев, захваченных у врага, разгромленного Азербайджанской армией во время Отечественной войны.

Президент Азербайджанской Республики, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Ильхам Алиев выступил на параде.

Затем выступил Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган.

После выступлений глав государств начался парад Победы.

Парад Победы торжественно продемонстрировал всему миру великую победу азербайджанской армии в 44-дневной войне. Великая победа нашей доблестной армии под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, вошедшей в новую историю Азербайджана под названием Операция «Железный кулак», является не только демонстрацией военной и экономической мощи современного независимого Азербайджанского государства, но и ярким подтверждением победного духа нашего народа.

(Текст: Кямаля Седова. Редактор: Наталья Кочнева)