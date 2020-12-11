Антиазербайджанские усилия армянского лобби потерпели крах и в парламенте Бельгии

БАКУ /Trend/ - Федеральный парламент Бельгии вновь подтвердил, что Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана.

Как сообщили в пятницу Trend в Милли Меджлисе (парламент) Азербайджана, второго декабря в комитете по иностранным делам Палаты представителей федерального парламента Бельгии был обсужден проект резолюции по Карабаху, и после внесения ряда поправок документ был рекомендован на пленарное заседание парламента.

"Ожидалось, что текст принятого комитетом проекта резолюции будет вынесен на голосование в ходе пленарного заседания палаты представителей Бельгии 17 декабря. Однако в результате "усилий" проармянских кругов бельгийский сенат решил вынести документ на голосование 11 декабря", - говорится в сообщении.