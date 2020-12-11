БАКУ /Trend/ - Baku Media Center снял видеоролик, посвященный параду Победы, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Baku Media Center.

Парад Победы торжественно продемонстрировал всему миру большую победу азербайджанской армии в 44-х дневной Отечественной войне.

Большая победа, одержанная доблестной армией под руководством победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева в Отечественной войне, вписанная в новую историю Азербайджана как операция «Железный кулак», наряду с демонстрацией военной мощи, экономической силы современного независимого Азербайджанского государства, является наглядным подтверждением победного духа народа: «Baku Media Center гордится и испытывает чувство гордости тем, что реализовал основную фотосъемку и прямую трансляцию военного парада, посвященного славной победе в Отечественной войне. Парад Победы можно посмотреть на странице Baku Media Center в Youtube. Также представляем вашему вниманию специальный видеоролик, посвященный исторической Победе победоносной азербайджанской армии».

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(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)