Министр обороны Азербайджана выразил соболезнование турецкой стороне

БАКУ /Trend/ - Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов направил письмо с выражением соболезнования министру национальной обороны Турции Хулуси Акару и начальнику Генерального штаба генералу армии Яшару Гюлеру в связи с гибелью и ранением военнослужащих Главного командования жандармерии братской Турции в результате вероломного террористического акта в сирийском городе Рас-эль-Айн.

Как передает в пятницу Trend со ссылкой на министерство обороны, в письме говорится: "Глубоко потрясен известием по поводу гибели и ранения военнослужащих Главного командования жандармерии братской Турецкой Республики в результате предательского террористического акта в сирийском городе Рас-эль-Айн.

Да упокоит Всевышний Аллах души шехидов. Разделяю скорбь и горечь родных, выражаю их семьям глубокие соболезнования. Желаю скорейшего выздоровления всем раненым. Ваше горе это и наше горе тоже. Аллах ряхмят елясин".