Пакистан направил в Азербайджан гуманитарную помощь (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку приземлился спецборт C-130 ВВС Пакистана с гуманитарной помощью для Азербайджана.

Помощь, включающая предметы первой необходимости, в том числе большие палатки, одеяла и готовую еду, была отправлена ​​правительством Пакистана для азербайджанских военнослужащих и других лиц, работающих в недавно освобожденных районах, для помощи возвращающимся вынужденным переселенцам.

Груз с гуманитарной помощью был принят послом Пакистана Билалом Хайи и военным атташе на взлетной полосе и передан полковнику Рустаму Гезалову, представляющему министерство обороны Азербайджана.

Посол Билал Хайи отметил, что чрезвычайная помощь, направленная правительством Пакистана, является еще одним свидетельством привязанности и заботы Пакистана о братском народе Азербайджана. Правительство и народ Пакистана всегда поддерживали Азербайджан и также готовы оказать полную поддержку во время восстановления освобожденных районов и возвращения местного населения на покинутые прежде земли.

Официальные лица Азербайджана поблагодарили посла за помощь, оказанную Пакистаном.