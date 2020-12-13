СГБ и Минобороны распространили информацию о провокации вооруженных формирований Армении

Политика 13 декабря 2020 13:46 (UTC+04:00)
СГБ и Минобороны распространили информацию о провокации вооруженных формирований Армении

БАКУ /Trend/ - После объявления 10 ноября 2020 года о прекращении огня, согласно подписанному президентами Азербайджанской Республики, Российской Федерации и премьер-министром Армении заявлению, в лесистой местности северо-западной части поселка Гадрут Ходжавендского района Азербайджана остались некоторые армянские вооруженные формирования.

Как сообщили Trend в Службе государственной безопасности и Министерстве обороны, армянские средства массовой информации со ссылкой на официальные круги Армении сообщили о том, что указанные вооруженные группы заблудились в лесистой местности. Для их вывода с территории армянская сторона обратилась к командованию миротворческих сил Российской Федерации.

Азербайджанская сторона обеспечила все условия для вывода вышеуказанных армянских вооруженных формирований с территории. Военнослужащие российских миротворческих сил, прибывшие на эту территорию в тяжелых погодных условиях, с помощью громкоговорителей обратились к армянским вооруженным формированиям, находившимся в лесистой местности, и заявили о принятии необходимых мер для их эвакуации.

В целом, миротворцы РФ ответственно и профессионально выполнили возложенные на них задачи по поддержанию режима прекращения огня и эвакуации с территории армянских военнослужащих, которые якобы «пропали без вести», «заблудились».

Эти армянские вооруженные группировки не покинули территорию, а наоборот, создали боевые позиции и в последние дни совершали террористические провокации и диверсионные действия против лиц и военнослужащих, осуществлявших гражданскую службу на указанной территории с азербайджанской стороны. Так, 26 ноября 2020 года в освобожденном от оккупации селе Сур Ходжавендского района в результате внезапного нападения армян на военнослужащих Министерства обороны, несущих службу на этой территории, были убиты 3 наших военнослужащих, 2 получили ранения, 8 декабря при проведении работ по установке оборудования связи и передающего оборудования вблизи поселка Гадрут этого района погиб 1 военнослужащий и был тяжело ранен сотрудник компании Azercell.

Учитывая это, Служба государственной безопасности Азербайджанской Республики была вынуждена провести на этой территории антитеррористическую операцию.

Выдвижение некоторыми руководящими лицами Армении и армянскими средствами массовой информации необоснованных обвинений против российских миротворческих сил и Азербайджана в связи с подобными обстоятельствами неприемлемы.

Армянская сторона должна обеспечить выполнение положений трехстороннего заявления, поддержать сохранение режима прекращения огня и обеспечение мира, воздержаться от попыток совершения провокаций оставшимися на территории армянскими вооруженными группировками или остатками вооруженных сил Армении, преднамеренного обострения ситуации и использования подобных ситуаций в политических целях внутри страны.

Азербайджанская Республика, в соответствии с положениями трехстороннего заявления, в тесной координации и сотрудничестве с миротворческими силами Российской Федерации продолжает свои усилия по обеспечению мира в регионе.

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