За 30 лет ОБСЕ не оказала какого-либо давления на Армению - депутат

Политика 13 декабря 2020 18:04 (UTC+04:00)
За 30 лет ОБСЕ не оказала какого-либо давления на Армению - депутат

БАКУ /Trend/ - 44-дневная Отечественная война завершилась разгромом армянской армии и подписанием Арменией трехстороннего заявления, что по сути было актом капитуляции этой страны. Таким образом, Азербайджан решил конфликт, длившийся почти 30 лет, и добился этого как силой, так и политическими средствами. То есть Азербайджан самостоятельно решил эту проблему, выполнив тем самым резолюции Совета Безопасности ООН, составлявшие основу мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

Об этом сказал в воскресенье Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Вугар Искендеров.

По его словам, благодаря этой победе Азербайджана нагорно-карабахский конфликт уже стал историей: "Но, как известно, Минская группа ОБСЕ в течение 28 лет никакой роли в урегулировании конфликта не сыграла или не хотела сыграть. Как заявил Президент Азербайджана Ильхам Алиев, принимая сопредседателя Минской группы ОБСЕ от Франции Стефана Висконти, сопредседателя от США Эндрю Шофера, посла России в Азербайджане Михаила Бочарникова и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспшика, хотя Минская группа и проводила за данный период определенную деятельность, выдвигая идеи и проявляя творчество, это не принесло результатов".

Депутат отметил, что подобная ситуация вызывает ряд закономерных, однако уже риторических вопросов: "Например, почему, несмотря на наличие резолюций Совета Безопасности ООН, решений ОБСЕ и других международных организаций, конфликт на протяжении стольких лет не решался? Сопредседатели от трех стран, которые в то же время являются постоянными членами СБ ООН, не могли оказать давления на оккупанта или просто не хотели? Азербайджан сам решил конфликт, решил его военно-политическими средствами. С одной стороны, это было хорошим ответом тем, кто говорил, что «военного варианта решения нет», а с другой стороны, стало ясно, что те, кто это говорил, просто хотели сохранить существовавший статус-кво. Однако Азербайджан показал, что статус-кво можно изменить силовым путем, благодаря отваге, мудрости, политике, мобилизации усилий, единству азербайджанского народа, воле правительства Азербайджана, решимости народа страны, победоносности азербайджанского солдата. То есть Азербайджан показал, что он прав. Как заявил глава государства, Армения, проиграв на поле боя, была принуждена к подписанию трехстороннего заявления, признав свое поражение".

Искендеров также коснулся того, в каком направлении сопредседатели Минской группы ОБСЕ могли бы осуществлять деятельность. По мнению депутата, согласно новым реалиям в регионе, они могли бы заняться такими вопросами, как подготовка народов к миру, построение доверия, обеспечение этнического примирения, открытие дорог и коммуникационных линий: "Считаю, что они в соответствии с этим могли бы разработать новую программу действий. Но прежде страны-участницы Минской группы, и в частности Франция, должны отказаться от предвзятости и доказать свою беспристрастность. В то же время все 11 стран, участвующих в Минском процессе, включая Турцию, должны быть активно вовлечены в этот процесс. Не должно быть никакой дискриминации или политической монополизации процесса. Одним словом, если учесть, что этот визит сопредседателей Минской группы состоялся по их собственной инициативе, сопредседатели хотя бы после этого должны доказать свою беспристрастность реальной работой, предложениями".

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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