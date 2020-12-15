Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с хорватским коллегой
БАКУ / Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с хорватским коллегой Горданом Грличем Радманом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.
Джейхун Байрамов проинформировал главу МИД Хорватии о 44-х дневной Отечественной войне по освобождению от оккупации азербайджанских земель.
Министры обменялись мнениями по последней ситуации, существующей в регионе, а также вопросам, вытекающим из трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года.
Было подчеркнуто, что выполнение этой договоренности важно с точки зрения обеспечения устойчивого мира, безопасности в регионе.
Главы МИД Азербайджана и Хорватии также обсудили отношения двустороннего сотрудничества, другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)