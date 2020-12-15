Глава МИД Азербайджана провел телефонный разговор с хорватским коллегой

БАКУ / Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с хорватским коллегой Горданом Грличем Радманом, сообщает во вторник Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Джейхун Байрамов проинформировал главу МИД Хорватии о 44-х дневной Отечественной войне по освобождению от оккупации азербайджанских земель.

Министры обменялись мнениями по последней ситуации, существующей в регионе, а также вопросам, вытекающим из трехстороннего заявления, подписанного 10 ноября 2020 года.

Было подчеркнуто, что выполнение этой договоренности важно с точки зрения обеспечения устойчивого мира, безопасности в регионе.

Главы МИД Азербайджана и Хорватии также обсудили отношения двустороннего сотрудничества, другие региональные и международные вопросы, представляющие взаимный интерес.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)