В Азербайджане на государственный учет взята еще одна политическая партия

БАКУ /Trend/ - Партия "Будущий Азербайджан" взята на государственный учет.

Как передает во вторник Trend, об этом сообщили в ходе коллегиального заседания в министерстве юстиции.

Было отмечено, что, изучив в министерстве соответствие законодательству учредительных документов, представленных на основании заявления партии "Будущий Азербайджан", в коллегии было принято решение взять ее, а также ряд некоммерческих юридических лиц, на государственный учет.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)