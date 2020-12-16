Санкции США нацелены на то, чтобы Турция не развивала оборонную промышленность - Реджеп Тайип Эрдоган

БАКУ /Trend/ - В Турции прошла церемония открытия второго участка автомагистрали Анкара-Нигде, сообщает в среду Trend.

Участвуя в мероприятии, проходившем в видеоформате, президент Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал применение односторонних санкций против Турции со стороны США за приобретение у России противоракетных систем обороны S-400 .

Подчеркнув, что системы S-400 просто повод к применению санкций, Реджеп Тайип Эрдоган сказал, что настоящая цель принятия этого решения, считающегося попыткой, направленной против суверенитета Турции, - помешать производству стремительно развивающейся оборонной промышленности, и чтобы Турция приостановила эту деятельность. Несмотря на это давление, включая эти санкции, Турция продолжит решительные шаги.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)