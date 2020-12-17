Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственная комиссия продолжает исполнение гуманитарных обязательств

Политика 17 декабря 2020 14:05 (UTC+04:00)
Согласно поручению Президента Азербайджана Ильхама Алиева Государственная комиссия продолжает исполнение гуманитарных обязательств

БАКУ/Trend/ - Согласно поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева Государственная комиссия продолжает исполнение гуманитарных обязательств.

Эти слова отражены в эксклюзивном интервью АЗЕРТАДЖ заместителя руководителя рабочей группы Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Эльдара Самедова. Представляем данное интервью.

-Согласно информации, распространенной Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, 14 декабря 2020 года был осуществлен очередной гуманитарный процесс по принципу "всех на всех". Можете ли Вы предоставить читателям дополнительную информацию в связи с данным процессом?

-Как известно, одной из задач, вытекающих из трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, подписанного Президентом Азербайджанской Республики, Президентом Российской Федерации и премьер-министром Республики Армения, заключается в обеспечении обмена в гуманитарных целях пленными, заложниками и телами погибших.

Стороны, в первую очередь, приступили к процессу по выносу из зоны боевых действий тел погибших военнослужащих. Работа в этом направлении осуществляется при посредничестве миротворческих сил Российской Федерации и Международного Комитета Красного Креста (МККК). С начала процесса по сегодняшний день из зоны боевых действий было вынесено 314 тел азербайджанских и 775 армянских военнослужащих. В настоящее время этот процесс продолжается.

Другой важной задачей является освобождение пленных и заложников по принципу «всех на всех». По поручению главы государства Ильхама Алиева в результате мер, осуществленных Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан, 14 декабря 2020 года были освобождены из армянского плена и доставлены в Баку 14 граждан Азербайджанской Республики. 12 из них по различным причинам оказались в плену во время Отечественной войны, а двое других - Дильгам Аскеров и Шахбаз Гулиев были взяты в заложники в июле 2014 года на территории Кяльбаджарского района и незаконно арестованы. Наши освобожденные граждане в настоящее время окружены всесторонним вниманием и заботой государства, они проходят обследование и лечение, восстанавливают свое здоровье.

- Это был первый гуманитарный процесс, осуществленный между сторонами после 27 сентября 2020 года?

-Нет, это не первый гуманитарный процесс, осуществленный между сторонами после отмеченной даты. По поручению Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, исходя из принципов гуманизма, Государственная комиссия в одностороннем порядке при участии Министерства обороны Азербайджанской Республики, при посредничестве ОБСЕ и МККК 29 октября, 2 декабря, 9 декабря и 11 декабря текущего года передала противоположной стороне 9 армян. В ходе этих гуманитарных процессов азербайджанская сторона, с уважением соблюдая принципы гуманизма, в первую очередь, без предварительных условий освободила пожилых людей и передала их близким.

- В целом, сколько армян было освобождено после 27 сентября?

- В результате всех осуществленных гуманитарных процессов в целом были освобождены 54 армянина. 6 из них - лица, задержанные на территории Азербайджана до 27 сентября 2020 года. Кроме того, при отступлении вооруженных сил Армении 2 тяжелобольных пожилых армянских гражданских лица, оставленных в зоне боевых действий в беспомощном состоянии, несмотря на лечение, полученное в больнице, в которую они были размещены азербайджанской стороной, и тщательные усилия врачей, скончались. Их тела были переданы противоположной стороне при посредничестве международных организаций.

-Что можете сказать об исполнении Азербайджанской Республикой других гуманитарных обязательств?

-Азербайджанская Республика присоединилась к Женевским Конвенциям от 12 августа 1949 года еще в первые годы независимости, в 1993 году, всегда соблюдала обязательства и принципы гуманизма, вытекающие из норм международного гуманитарного права.

В соответствии с требованиями Женевских Конвенций армянские военнослужащие, сдавшиеся в плен Азербайджанской армии и гражданские лица, эвакуированные из зоны боевых действий после 27 сентября 2020 года, то есть после того, как Азербайджанская армия перешла в контрнаступление в ответ на военные провокации Республики Армения, были незамедлительно интернированы, обеспечены условиями содержания, пищей, водой и лечением раненных.

Госкомиссия регулярно предоставляла МККК информацию о пленных армянских военнослужащих и удерживаемых лицах, структурой были созданы все условия для встреч сотрудников организации с ними. Кроме того, военнопленным и удерживаемым лицам была предоставлена возможность писать письма своим родным и близким, а некоторым – отправить видеосообщения, в том числе, поговорить по телефону.

- Сколько наших граждан пропало без вести в результате армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта? Какая работа проводится по прояснению их дальнейшей судьбы?

- Прежде следует особо подчеркнуть, что вопрос о всех наших гражданах, ставших жертвами армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, в том числе пропавших без вести, постоянно находится в центре внимания Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

В настоящее время в Государственной комиссии в качестве пропавших без вести по итогам первой Карабахской войны зарегистрировано 3890 граждан Азербайджана. Государственная комиссия продолжает принимать необходимые меры по поиску всех пропавших без вести наших граждан.

Эта работа также проводится совместно с соответствующими международными организациями. В соответствии с рамочным соглашением «По сбору и централизованному управлению сведениями Ante Mortem о лицах, пропавших без вести в связи с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом», подписанным между представительством МККК в Азербайджане и Государственной комиссией, в последние годы эта работа ведется более интенсивно. В рамках соглашения было собрано более 3600 анкет о пропавших без вести, данные внесены в электронную базу данных.

Другая важная работа связана с взятием биологических образцов (ДНК) у членов семей лиц, пропавших без вести. За последние годы было собрано и соответствующим образом задокументировано около 3 тысяч биологических образцов.

- Будут ли и впредь продолжаться гуманитарные процессы?

- Конечно, в соответствии с трехсторонним Заявлением, гуманитарные процессы будут продолжаться и впредь. Как я уже говорил, процесс выноса с поля боя тел военнослужащих с обеих сторон продолжается при международном посредничестве.

Кроме того, в настоящее время в Армении в плену и заложниках находятся 3 гражданина Азербайджанской Республики, зарегистрированные в том числе и международными организациями. Азербайджан требует от Армении возвращения и этих граждан.

- В заключение хотели бы задать еще один вопрос. В распространенных в социальных сетях видеокадрах отражается, что некоторые взятые в плен азербайджанские военнослужащие подвергались различному давлению, оскорблениям и пыткам. Как Вы считаете, должно ли это получить какую-то правовую оценку?

- Во время Отечественной войны Армения, игнорируя нормы международного гуманитарного права, права человека, а также обязательства Женевских конвенций, к которым она присоединилась, как и во время первой Карабахской войны, скрывала азербайджанских пленных от международных организаций, не предоставляла своевременную информацию о них, бесчеловечно обращалась с азербайджанскими пленными, ставя их жизни под угрозу. В связи с этим имеются неопровержимые доказательства - видеоматериалы и фотографии, которые зафиксировали сами армянские военные.

Как мы уже отметили, 14 наших граждан были освобождены из плена и доставлены на родину. Разумеется, в соответствии с установленными законодательством процедурными правилами проводится опрос указанных лиц, а также первичные следственные мероприятия с их участием по фактам, имеющим важное значение, и необходимые экспертизы. После завершения этих мер будут приняты соответствующие законные решения.

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