Еще пяти политическим партиям в Азербайджане предоставлены офисы (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению Президента Азербайджана продолжается процесс предоставления политическим партиям находящихся в собственности государства нежилых участков в целях обеспечения их нормальной деятельности и улучшения условий труда.

Как сообщает в четверг Trend, Государственная служба по имущественным вопросам при министерстве экономики вручила ключи от офисов еще пяти азербайджанским политическим партиям: "партия AĞ", "Великий Азербайджан", "партия Национального единства", "Альянс во имя Азербайджана" и "партия Национальной солидарности".

Таким образом, Госслужба за последние дни обеспечила нежилыми площадями 10 политических партий.

В ближайшее время предусматривается предоставление офисов и другим политическим партиям.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)