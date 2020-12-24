Президент Ильхам Алиев является личностью, сотворившей историю - депутат

БАКУ /Trend/ - Подобно тому, как личности взращиваются историей, они также творят её. Победоносный Верховный Главнокомандующий вооруженными силами, Президент Азербайджана Ильхам Алиев - личность, сотворившая историю.

Как сообщает в четверг Trend, об этом сказал депутат Милли Меджлиса (парламент) Огтай Асадов.

Он подчеркнул, что сегодня день рождения Президента Азербайджана, изменившего ход истории. Положив конец тоске нашего народа по Карабаху и обеспечив нам победу в войне, победоносный Верховный главнокомандующий открыл новую славную страницу в истории Азербайджана, которая будет не раз перечитана.

"Победа в 44-дневной Отечественной войне устранила укоренившийся в сознаниях комплекс поражения.

Состоявшийся 10 декабря 2020 года на площади Азадлыг в Баку парад Победы, посвященный блестящей победе Вооруженных Сил Азербайджана в Отечественной войне, продемонстрировал, что азербайджанская армия - одна из самых современных и мощных армий в мире.

Президент Ильхам Алиев выполнил свое обещание, данное во время выступления на посвященном 100-летию Вооруженных сил Азербайджана военном параде 26 июня 2018 года на площади Азадлыг. Он тогда сказал: "Наступит день, когда азербайджанский флаг, поднятый после освобождения на остающихся сегодня под оккупацией землях, будет доставлен на площадь Азадлыг и продемонстрирован на военном параде. Мы должны приближать и приближаем этот священный день." Мы стали очевидцами этого дня 10 декабря. Парад Победы навсегда останется в памяти как летопись победы азербайджанского народа, государства и армии", - сказал Огтай Асадов.

Он отметил, что в своё время Общенациональный лидер Гейдар Алиев сказал: "Настанет день, и Азербайджан взойдет над миром как солнце". Мы живем в эти счастливые дни. Под руководством Президента, победоносного Верховного Главнокомандующего Азербайджан светит всему миру как солнце. Сегодня мы с большой гордостью повторяем слова великого лидера "Я горжусь, что я азербайджанец!".

"Поздравляю с днем ​​рождения Верховного Главнокомандующего, Президента Азербайджана, архитектора Карабахской Победы Ильхама Алиева, подарившего нам это чувство гордости, и желаю ему здоровья и успехов во благо будущего развития и прогресса Азербайджана!", - добавил Огтай Асадов.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)