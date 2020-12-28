О чем говорит обмен посланиями между Макроном и Пашиняном во время войны? - анализ

Политика 28 декабря 2020 23:25 (UTC+04:00)
О чем говорит обмен посланиями между Макроном и Пашиняном во время войны? - анализ

БАКУ /Trend/ - Будь то действия Президента Франции Эмманюэля Макрона во время 44-дневной войны или после подписания 10 ноября документа о капитуляции Армении, отстаивание Францией, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ, вопреки принципам нейтралитета позиции и интересов Армении, налаживание контактов с главами различных государств для защиты Армении, демонстрируя поспешность и особенное рвение, забывая, что сама же Франция когда-то голосовала за четыре известные резолюции ООН, в которых закреплен тот факт, что Нагорный Карабах в соответствии с международным правом является неотъемлемой частью Азербайджана, а также заявления, озвученные на эту тематику, показывают, что Макрон словно взял на себя "священную миссию" покровительствовать армянским интересам.

Об этом в понедельник сказала Trend политолог Шабнам Гасанова.

По ее словам, Макрон признался, что отправлял Пашиняну текстовые сообщения во время войны. Из статьи армянского издания "Грапарак" становится ясно, что президент Франции присутствовал на обеде с членами армянской общины через несколько дней после подписания 10 ноября документа о капитуляции. Макрон выслушал мнение французских армян о Пашиняне и не скрыл своих сомнений по поводу личности и поведении премьер-министра Армении.

"Эмманюэль Макрон сообщил, что во время войны он неоднократно связывался с Пашиняном, предлагал свою поддержку и даже писал текстовые сообщения, и хотя последний быстро отвечал на его звонки и текстовые сообщения, никогда не связывался с Макроном по своей инициативе и ничего не просил. Больше всего Макрона удивило то, что Пашинян не связался с ним ни до, ни после подписания документа от 10 ноября, а также не сообщил ему о принятии такого документа и не просил советов касательно необходимых действий для смягчения последствий трехстороннего заявления.

Макрон сказал: "Ведь я президент страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Почему он не проинформировал меня ни до, ни после подписания документа, не обращался ко мне?" Видимо, Макрон проснулся только сейчас и осознал, что является президентом страны-сопредседателя. Потому что заявления, озвученные президентом Франции до этого, демонстрировали его сильную проармянскую, исламофобскую, антиазербайджанскую и антитурецкую политику. Если Макрон воспринимает мандат Франции как сопредседателя Минской группы ОБСЕ только в рамках защиты интересов Армении, то крайне необходимо пересмотреть формат, и наличие в целом, сопредседательского института", - сказала Гасанова.

Политолог отмечает, что Армения, когда-то полагающаяся на своих покровителей и бессмысленно надеявшаяся, что кто-то придет ей на помощь, и даже в более широком контексте - армянские политические круги уже сами не знают кому верить и от кого ждать помощи. А это говорит о внутренних разногласиях.

"Так, "Грапарак" пишет, что "эти вопросы должны были решаться не с армянской общиной, а государственной дипломатией." Итак, дееспособность правильной идентификации даже между самими сторонами говорит о том, что круг увязших в этой грязной политической игре лиц, совершивших деяния, подлежащие разоблачению, не ограничивается Макроном и Пашиняном. А азербайджанская армия под руководством Верховного Главнокомандующего уже давно обеспечила территориальную целостность Азербайджана.

Заявления и действия Макрона еще раз показывают, что Франция не действовала в рамках принципов нейтралитета, не занимала сбалансированную позицию, подобающую мандату справедливого сопредседателя. Развитие событий проливает свет на тот факт, что эта страна и дальше будет демонстрировать неадекватную позицию. Президент Франции находится под полным влиянием армянского лобби и проармянских кругов этой страны, действуя словно представитель побежденной Армении вопреки интересам государства и народа Франции", - добавила Шабнам Гасанова.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Наталья Кочнева)

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