ГУАМ может извлечь выгоду из новых реалий в регионе - глава МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Мы надеемся, что ситуация, возникшая после окончания 44-дневной войны, будет характеризоваться как этап постконфликтного восстановления и реконструкции, а также восстановления мирного сосуществования.

Об этом в ходе заседания министров иностранных дел стран-членов ГУАМ сказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает в понедельник Trend.

Министр сказал, что трехстороннее заявление заложило основу для прекращения почти тридцатилетнего вооруженного конфликта между Арменией и Азербайджаном, возвращения вынужденных переселенцев в свои дома и реализации огромного экономического потенциала. Планируется восстановить все экономические и транспортные связи в регионе. Это может усилить его роль в торговле между Азией и Европой.

"Появляются новые возможности для развития и сотрудничества, и ГУАМ может извлечь выгоду из новых реалий. В данном контексте, чтобы внести вклад в мир и стабильность в регионе, Азербайджан готов работать со своими партнерами, включая страны-члены ГУАМ",- отметил Джейхун Байрамов.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)