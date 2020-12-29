Президент Ильхам Алиев: В кратчайшее время мы превратим родной Карабах в настоящий рай

БАКУ /Trend/ - Уверен, что в кратчайшее время мы превратим родной Карабах, полностью разрушенный в результате оккупации и вандализма Армении, в настоящий рай.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в поздравлении по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

«Еще раз выражаю глубокую признательность всему личному составу нашей победоносной армии, подарившей народу чувство национальной гордости и чести, радость Победы, поднявшей наш трехцветный флаг на освобожденных от оккупации землях, в священной Шуше, являющейся венцом Карабаха. Склоняю голову перед бессмертной душой наших шехидов, прошу Аллаха упокоить их души, желаю раненным военнослужащим скорейшего исцеления.

В ходе Отечественной войны Азербайджан, сказав свое слово на международном информационном пространстве, предотвратил проводимые против нашей страны кампании дезинформации, довел до внимания международной общественности вандализм Армении и ее политику террора против гражданских лиц.

Уверен, что в кратчайшее время мы превратим родной Карабах, полностью разрушенный в результате оккупации и вандализма Армении, в настоящий рай.

Смелые протесты наших соотечественников, проживающих за рубежом, против коварных провокаций врага и антиазербайджанских кругов во время священной Отечественной войны, их самоотверженный труд в деле доведения до мировой общественности азербайджанских реалий стали достойным вкладом в нашу Победу», - сказал Президент Ильхам Алиев.