Между премьер-министрами Азербайджана и России состоялся телефонный разговор

БАКУ /Trend/ - Между премьер-министром Азербайджана и председателем Правительства России Михаилом Мишустиным 29 декабря состоялся телефонный разговор.

Как сообщили во вторник Trend в Кабинете министров, в ходе телефонного разговора было выражено удовлетворение уровнем торгово-экономических отношений между Азербайджаном и Россией. Стороны обменялись мнениями о перспективах взаимовыгодного сотрудничества в различных сферах экономики.

Была подчеркнута важность активизации работы, проводимой в рамках азербайджано-российской межправительственной экономической комиссии, высоко оценены взаимные визиты делегаций.

В ходе телефонного разговора также были обсуждены вопросы, вытекающие из совместного заявления лидеров Азербайджана, Армении и России от 10 ноября.

В то же время стороны обменялись мнениями о мерах, принимаемых для борьбы с пандемией коронавируса COVID-19 в обеих странах.

Главы правительств поздравили друг друга с Новым годом.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)