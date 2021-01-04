Российские саперы уже в Гяндже - представитель МЧС РФ (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Для осуществления работ по разминированию освобожденных от оккупации территорий в Азербайджан прибыли 20 саперов министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России.
Как в понедельник сказал Trend представитель министерства Евгений Борисов, самолет ИЛ-76 МЧС России с саперами на борту уже приземлился в Гяндже, и разгрузка самолёта завершена.
Отметим, что в рамках гуманитарной миссии группа из 20 саперов МЧС России будет осуществлять работу по разминированию территорий в Агдамском районе.
(Текст: Турал Гараджаев)
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